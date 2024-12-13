Change araç operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasadışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ELE GEÇİRİLEN ARAÇLAR SERGİLENDİ
Operasyon kapsamında ele geçirilen yaklaşık 100 milyon TL değerindeki 35 araç, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Araçların çalıntı, yurtdışı menşeli ve hacizli-yakalamalı olduğu tespit edildi.
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