Video Yaşam Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı

Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı

Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı
27.09.2021 | 17:04

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Kocaeli Kartepe İlçesinde bir çiftliğe dadanan tilki, çiftlik sahibinin kurmuş olduğu özel bir tuzak ile yakalandı. Tilkiyi yakalayan ve 2 gün misafir eden çiftlik sahibi, onu tekrardan doğaya saldı.

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