Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kadın sürücünün kullandığı cip, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın çakmaklık kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda kurtuldu.
Aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten sürücü Esra Kızıler, "Tünelde seyir halindeyken koku aldım. İlk başta kokunun tünel içinden geldiğini düşündüm. Sonrasında fark ettim çakmaklığın oradan bir duman geliyor. Tünelden çıktığım gibi sağa yaklaştım. Çakmaklık bölümünün ısındığını ve eridiğini gördüm. Yangın söndürme tüpünü çıkardım ama çalıştıramadım. Battaniye ile yangının çıkış yerinin üstünü kapatmaya çalıştım ama o bölüm erimişti. Sonra yangın büyüdü. Söndürmeye çalışırken elim hafif şekilde yandı" dedi.
Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video 29.04.2023 | 12:14
00:13
Tavuk çiftliğinde çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü | Video 29.04.2023 | 12:15
05:14
Elazığ’da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi | Video 29.04.2023 | 11:50
00:36
Kartal'da taksicilerin kavgası kamerada | Video 29.04.2023 | 11:52
03:55
03:15
Taksim’de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı | Video 29.04.2023 | 11:44
01:01
Bursa'da elektrikli scooter süren kıza başıboş köpekler saldırdı | Video 29.04.2023 | 10:48
01:28
Lüleburgaz'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.04.2023 | 10:24
00:49
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30
01:28
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 29.04.2023 | 10:08
01:18
05:12
Prof. Dr. Maden: "Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek" | Video 29.04.2023 | 09:46
02:02
Küçükçekmece’de karton yüklü kamyon alev aldı | Video 29.04.2023 | 09:46
06:08
Gazipaşa'da dere taştı, domates serası sular altında kaldı | Video 29.04.2023 | 09:38
01:04
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 29.04.2023 | 09:37
04:27
Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video 29.04.2023 | 09:37
01:05
Denizli'de sahte alkol can aldı | Video 29.04.2023 | 09:37
03:16
Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video 28.04.2023 | 22:13
26:02