Çocuk doktoruna silahlı saldırı | Video

Gaziantep’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ameliyata alınan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesinde meydana ageldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı hastaneye gitmek için sabah evinden çıkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktora yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

DOKTORA 3 KURŞUN

Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayağına isabet 3 kurşunun ameliyat ile çıkartıldığı öğrendirirken polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.