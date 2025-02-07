Video Yaşam Çorum’da park halindeki araç kurşunlandı, polis ekipleri harekete geçti | Video
Çorum’da park halindeki araç kurşunlandı, polis ekipleri harekete geçti | Video

Çorum’da park halindeki araç kurşunlandı, polis ekipleri harekete geçti | Video

07.02.2025 | 09:18

Çorum’da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Ulukavak Mahallesi Özgürevler 15. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan 19 EF 659 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal ederek incelemelerde bulunan polis ekipleri araca bir adet tabanca kurşununun isabet ettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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