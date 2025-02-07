Çorum’da park halindeki araç kurşunlandı, polis ekipleri harekete geçti | Video
Çorum’da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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