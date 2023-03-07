Video Yaşam D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı | Video
D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı | Video

D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı | Video

07.03.2023 | 08:44

Bolu’da D-100 Kara Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, önce kamyona sonrasında ise refüjde bulunan tellere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Bolu D-100 Kara Yolu Kuruçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Murat Bozkurt idaresindeki lüks otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Adem Karagöz yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonrasında orta refüjdeki tellere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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