D-650'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 09.05.2023 | 12:02 Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda tır, iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

D-650 karayolunun Turgutlu Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde Pamukova Belediyesi'ne ait M.K. idaresindeki kamyon, Y.Ş. hakimiyetindeki tır, M.K. yönetimindeki otomobil ile S.K.'nın sürücülüğünün yaptığı 54 RA 060 plakalı kamyon zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada M.K., otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.