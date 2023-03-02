Danimarkalı Bakan, Hatay’da fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulundu | Video
Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, depremin en şiddetli yaşandığı illerden Hatay'a geldi. Bakan Jorgensen, depremde ikiye bölünen zeytinlikte fay hattının geçtiği noktada incelemelerde bulundu.
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