Video Yaşam Denizli'de polisin ayağını kıran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video

Denizli'de polisin ayağını kıran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video

Denizli'de polisin ayağını kıran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video
08.08.2020 | 08:15

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Denizli’de aranması olan şahıs kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polis memuru ayağını kıran saldırganı etkisiz hale getirmek için şahsı bacağından vurdu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Kimlik kontrolü yapan polis ekibi durdurdukları şahsın aranması olduğunu fark etti. Burada şahsı gözaltına almak isteyen polis ekibi ile saldırgan arasında arbede çıktı. Polis ekibine zorluk çıkartan ve taşla saldıran şahıs bir polis memurunun ayağını kırarak kaçmak istedi. Ayağı kırılan polis memuru silahı ile saldırganı ayağından vurdu. Ayağından vurulan saldırgan kaçmaya çalışırken diğer polis memuru tarafından yakalandı. Üst araması yapılan saldırganın üzerinden çıkan ekmek bıçağı ise dikkat çekti. Polis ekibinin talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan polis memuru ve saldırganı tedavi edilmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memuru ve saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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