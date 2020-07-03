'Deprem habercisi' denilerek korkulan yeraltından çıkan yılan sürüleri bu kez de Bursa'da ortaya çıktı | Video
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Geçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
Değişik boy ve çeşitlerde yılanların bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha çok görüldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar 1999 Gölcük depremi öncesinde olduğu gibi bu yıl ortaya çıkan yılanları "Deprem habercisi mi" diye düşünerek tedirgin oluyor.