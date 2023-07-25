Deprem olduğuna inanmadı: "Emin misiniz, suyum bile oynamıyor" | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi.
Ofisinde çalışırken yakalanan vatandaşlardan bazıları masanın altına girerek kendilerini korumaya alırken bazı çalışanlar ise deprem olduğuna inanmadı.
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. 08:45'te meydana gelen depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü.
Deprem anı da bir işyerlerinin kamerasına yansıdı. Sarsıntıyı hisseden bazı çalışanlar masanın altına girerken, bazıları ise depremin gerçekten olduğunu anlamaya çalıştı.
Bir çalışan masanın altına giren arkadaşlarına; 'Deprem olduğuna emin misiniz, suyum bile oynamıyor' diye sorarak durumu öğrenmeye çalıştı.
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