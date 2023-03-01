Video Yaşam Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video

01.03.2023 | 13:28

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle bölgede oluşan doğal gölet, manzarası ile görenleri etkiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video 04:51
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video 01.03.2023 | 13:28
Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video 06:57
Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video 01.03.2023 | 13:07
Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu | Video 00:35
Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu | Video 01.03.2023 | 12:47
Film sahnesi gibi! Tuzla’da otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar | Video 02:13
Film sahnesi gibi! Tuzla'da otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar | Video 01.03.2023 | 12:29
Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düştü, öldü | Video 05:16
Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düştü, öldü | Video 01.03.2023 | 12:28
Şırnak’ta dev kaya parçaları yola düştü | Video 01:12
Şırnak’ta dev kaya parçaları yola düştü | Video 01.03.2023 | 12:28
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video 06:09
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video 01.03.2023 | 10:09
Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video 02:56
Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video 01.03.2023 | 09:57
İki kişiyi öldürdü, birisinin cesediyle 200 kilometre yolculuk yaptı | Video 05:48
İki kişiyi öldürdü, birisinin cesediyle 200 kilometre yolculuk yaptı | Video 01.03.2023 | 09:57
Tarihi Kapalı Çarşı esnafı kepenk açmaya başladı | Video 02:28
Tarihi Kapalı Çarşı esnafı kepenk açmaya başladı | Video 01.03.2023 | 09:58
Polis ekiplerinden depremzede Miraç’a doğum günü sürprizi | Video 00:15
Polis ekiplerinden depremzede Miraç'a doğum günü sürprizi | Video 01.03.2023 | 09:57
Eşini öldüren sanıktan kan donduran sözler: Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum | Video 01:47
Eşini öldüren sanıktan kan donduran sözler: "Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum" | Video 01.03.2023 | 09:02
Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video 02:20
Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video 01.03.2023 | 09:02
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret | Video 02:03
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret | Video 01.03.2023 | 09:02
Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video 03:58
Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video 01.03.2023 | 09:02
Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video 30:34
Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video 28.02.2023 | 23:26
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti... | Video 04:51
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti... | Video 28.02.2023 | 20:50
Adıyaman’da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor | Video 05:42
Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor | Video 28.02.2023 | 16:59
Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video 00:43
Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video 28.02.2023 | 16:01
Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor | Video 00:07
Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor | Video 28.02.2023 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA