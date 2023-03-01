Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle bölgede oluşan doğal gölet, manzarası ile görenleri etkiliyor.