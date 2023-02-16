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Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak:

Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: "Şiddetli deprem bizi yataktan attı" | Video

16.02.2023 | 14:45

Kahramanmaraş merkezli büyük depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde tek katlı evlerinde yakalanan ve ailesiyle birlikte sağ kurtulan Sevgi Çakmak, hala kendine gelemediğini, ufak bir ses olduğu zaman deprem anını yaşadığını belirterek, ailesi ile yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde şeker hastası olan babasının evinde ailesiyle birlikte kalan Sevgi Çakmak, depreme uyku sırasında yakalandı. Depremin şiddetiyle yataktan savrulduklarını ifade eden Çakmak'ın tek katlı evleri ağır hasar aldı. Yan tarafta oturan ağabeyinin kapıyı tekmeleyerek kırmasıyla ailesiyle kurtulan Sevgi Çakmak'ın yaralanan annesi ve babası hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Konya'ya götürülen aileden anne ve baba Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"ANNEMİ ENKAZ ALTINDAN ZORLUKLA ÇIKARDIK"
Yaralı olan anne ve babasına refakat eden Sevgi Çakmak, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sevgi Çakmak, "Deprem olduğu sırada uyuyorduk zaten. Şiddetli geldiği zaman bizi yataktan attı, geri yatağa yatırdı. O anda nasıl çıktığımızı bilemedik. Babam 2 defa dış kapının önüne düşmüş. Annem ile kaynanam enkaz altında kaldı. Komşunun çatısı üzerlerine düşmüş. Çıkartamadık, kaynanam o anda orada vefat etti. Annemi enkaz altından zorlukla çıkardık. Yüzü yaralanmıştı, dikiş atıldı, kafası yarıldı. Kaburgası da kırıktı. Annemin şu an tedavisi yapıldı. Orada da yapılmıştı, burada da gereken müdahaleler yapıldı. Bize yardımcı olundu, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

"UFAK BİR SES OLDUĞU ZAMAN O ANI YAŞIYORUM"
Herkesin çok kötü durumda olduğunu aktaran Çakmak, "Herkes enkaz altındaydı, 'bizi kurtarın' demeleri, bağırmaları, bir yandan cesetlerin çıkması, çok kötü bir durumdu. Yaşamak görmek lazım, ben hala daha kendime gelmiş değilim. Atlatamıyorum, burada ufak bir ses olduğu zaman o anı yaşıyorum. Kaynımın biri kayıp, o hala enkaz altında, sesi çıkmadı. Kimisi Adana'da dedi, kimisi Ankara'da dedi. Şu ana kadar hiçbir şekilde ses, seda olmadı, konuşamadık. Diğer kaynım Hatay'a geri gitti, kardeşini bulabilmek için. 'Dirisine ya da ölüsünü bir şekilde ulaşmam lazım' dedi ve oraya gitti. Haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"KAPIYA TEKME ATARAK BİZİ ÇIKARDILAR"
Evlerinin kullanılamayacak derecede olduğunu söyleyen Çakmak, "Zemini çöktü, ev biraz yatık halde kaldı. Çatlamalar var. Komşuların binaları üst üste kaldı. Bizimki ayakta kaldı, bundan dolayı kurtulma şansımız vardı. Kapıyı açamamıştık, eşimle içeride kalmıştık. Abimlerin evi de bizim kaldığımız evle yan yanaydı. Abimlerde de şiddetli depremden sonra yengemin üstüne soba devrilmiş. Çocukları korumuşlar. Onlar evlerinden çıktıktan sonra bizim kapıya tekme atarak bizi çıkardılar. Biz yoksa çıkamıyorduk" diye konuştu.

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