Depremlerde Malatya'da dev yarıklar oluştu | Video
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler ve artçı sarsıntılarda Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinde ortaya çıkan yarıklar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
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