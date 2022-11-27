Dev orkinos balığı ilgi odağı oldu | Video

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Kayseri'de balıkçı tezgahında bulunan yaklaşık 300 kilo ağırlığında ve 1 buçuk metre uzunluğundaki orkinos balığı vatandaşın ilgi odağı oldu.
"ÇOK GÜZEL BALIKLAR ÇIKIYOR"
Havaların soğuk gitmesi nedeniyle balığın bol ve güzel olduğunu da sözlerine ekleyen Tunç; "Şuan balık mevsimi, balık çok ve ucuz. Havaların soğuk olmasından dolayı çok güzel balık çıkıyor. Soğuk havalarda balık tüketmek sağlığa da iyi geliyor" ifadelerini kullandı.