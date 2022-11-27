Dev orkinos balığı ilgi odağı oldu | Video

Kayseri'de balıkçı tezgahında bulunan yaklaşık 300 kilo ağırlığında ve 1 buçuk metre uzunluğundaki orkinos balığı vatandaşın ilgi odağı oldu.

Sivas Caddesi'nde bulunan balıkçı tezgahındaki 1 buçuk metre uzunluğundaki yaklaşık 300 kiloluk dev orkinos balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Hamsilerin denizde sürükleyerek getirdiğini söyleyen balıkçı Ercan Tunç; "Orkinos balığının kilosu 200 kiloya yakın. Hamsinin ağına takılmış. Her zaman olmadığı ve pek bilinmediği için vatandaşlardan çok soru var; 'bu ne, nereden geldi, ne balığı?' gibi sürekli soruyorlar. Biz de 'orkinos' yazıp buraya koyduk" dedi.Havaların soğuk gitmesi nedeniyle balığın bol ve güzel olduğunu da sözlerine ekleyen Tunç; "Şuan balık mevsimi, balık çok ve ucuz. Havaların soğuk olmasından dolayı çok güzel balık çıkıyor. Soğuk havalarda balık tüketmek sağlığa da iyi geliyor" ifadelerini kullandı.