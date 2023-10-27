Video Yaşam Devrilen kamyondaki 13 ton mısır silajı ziyan oldu | Video
Devrilen kamyondaki 13 ton mısır silajı ziyan oldu | Video

Devrilen kamyondaki 13 ton mısır silajı ziyan oldu | Video

27.10.2023 | 11:06

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen kamyondaki 13 ton mısır silajı ziyan oldu.

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Kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.O. İdaresindeki kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada kamyon kasasındaki 13 ton mısır silajı ziyan oldu çevreye saçılarak ziyan oldu. Kazada sürücü U.O., ise hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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