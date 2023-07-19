Devrilen motosikletten düşüp kafasını beton zemine çarptı | Video
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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