Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video
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Denizli’de dün meydana gelen kazada hurda yığınına dönen araçtan ağır yaralı kurtarılan 19 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Paputcu (19) yönetimindeki otomobili direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya üst geçidin refüjde bulunan beton ayağına çarptı. Aşırı süratli olduğu değerlendirilen otomobil çarpmanın etkisi ile demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. O sırada diğer yönden ilerleyen Selçuk Uzunay idaresindeki minibüsün önüne düştü. Bir anda otomobili önünde gören Uzunay'ın tüm uğraşı sonuçsuz kalarak araca çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada otomobilde bulunan Paputcu ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve hayati tehlikeyi atlatamayan Paputcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.