Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video
Diyarbakır ve Mersin’de terör örgütü PKK/KCK’nın şehir yapılanması YPS’ye yönelik düzenlenen operasyonda sözde sorumlu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de arasında olduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, örgütün hücre yapılanmasının Ö.Ç'nin PKK/KCK'nın yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, hücre yapılanmasındaki diğer teröristler ile birlikte sabotaj/suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşılmış, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.
Ayrıca yapılan istihbari çalışmalarda, teröristlerin sosyal medya platformları üzerinde genç yaştaki şahısların oltalama yöntemleri ile zaaflarını ve motiflerini öğrendikleri, akabinde ise genç şahısların zaafları üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdükleri gençleri, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları ekiplerce belirlendi.
Öte yandan, PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaya ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, sonrasında illegal şekilde sınır dışına çıkarttıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi.
Dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Ö.Ç., M.G. ve M.S.Ç., tutuklandı, M.E. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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