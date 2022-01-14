Video Yaşam Diyarbakır'da 5 yıldızlı hayvan barınağı açıldı | Video
Diyarbakır'da 5 yıldızlı hayvan barınağı açıldı | Video

Diyarbakır'da 5 yıldızlı hayvan barınağı açıldı | Video

14.01.2022 | 15:25

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır'ın kaybolan yıllarını telafi etmek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesince yenilenen 17 dönüm üzerine kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 köpek kulübesi, ameliyathane, laboratuvar, röntgen odası, kedi evi, idari bina, büyükbaş hayvan barınağı yer alıyor. Merkez, 3 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personel, 5 araç ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile hizmet verecek. Devegeçidi'nde bulunan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Vali Karaloğlu, soğuk bir kış gününde "Can Dostlarımız"a sıcak bir yuva açtıklarını söyledi. Şehirlerde sadece insanların yaşamadığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu: "Artık şehirlerde sadece biz yokuz. Şehirleri ortak kullandığımız farklı canlılar var, can dostlarımız var. Onlarla ilgili yeni tesisler inşa etmek, onlarla ilgili bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak da belediyeler olarak bizim görevimiz." dedi.

TESİS DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ SOKAK HAYVANLARINA HİZMET VERECEK

Karaloğlu, daha önce var olan bakımevinin koşullarının kötü olduğunu, hayvanseverlerin sürekli şikayet ettiğini hatırlatarak var olan yapıyı tamamen yıkarak yerine modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni oluşturduklarını belirtti. Tesisin Diyarbakır ve çevresinde bakıma, rehabilitasyona, sağlık müdahalesine ihtiyacı olan hayvanlar için inşa edildiğini kaydeden Karaloğlu şunları kaydetti: "Vatandaşımızda şöyle bir algı var, sokaktaki başıboş hayvanlar toplansın bir merkezde bakılsın. Bu insani olarak da hayvan hakları açısından da doğru değil, mümkün de değil. Bizim burada yapacağımız şey, bakıma ihtiyacı olan hayvanların bakımını üstlenmek, onları rehabilite etmek, ameliyata ihtiyacı varsa onu yapmak. Yaralı ise onun tedavisini gerçekleştirmek, yeni doğum yapmışsa, doğum yapan hayvanı ve yavrularını burada belli bir müddet bakımlarını sağlamak maksadıyla bu tesisi oluşturuldu."

"VATANDAŞLARIMIZIN SAHİPLENME YAPABİLECEKLERİ SİSTEMİ OLUŞTURACAĞIZ"

Tesisin son sistem modern cihazlarla donatıldığını anlatan Karaloğlu, içerisinde ameliyathane, laboratuvar, röntgen ünitesi ve hayvan evlerinin bulunduğunu aktardı. Karaloğlu, "Tesisimizde halkımızın, çocuklarımızın gelip burada hayvan sevebilecekleri, vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilecekleri sistemleri de oluşturacağız bu mekanda. Şehrimize ve bölgemize hizmet etmiş olacak." dedi.

"PANDEMİYE RAĞMEN DİYARBAKIR'DA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK"

Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Biz Diyarbakır'da önemli bir kentsel dönüşüm, kentsel yenileme çalışmaları yapıyoruz. İşte bugün burada açılışını yaptığımız tesis de Diyarbakır'a kazandırdığımız kentsel yenileme çalışmalarından bir tanesi. Diyarbakır'ın kaybolan yıllarını telafi etmek, kaybolan umutlarını yeniden yeşertmek üzere çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. 2021 yılı hem dünyada hem Türkiye'de pandemi dolayısıyla sıkıntılı geçmesine rağmen Allah'a hamdolsun biz Diyarbakır'da önemli projelere hep birlikte imza attık. Vatandaşımızın yaşam seviyesini yukarıya çekecek önemli işler yaptık. 2022 yılına da aynı hızla aynı tempoyla aynı aşkla ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz ve bugün bu soğuk havada yeni bir tesisi kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında da yine 17 ilçemizin tamamında vatandaşımızın gönlüne dokunmaya, vatandaşımızın sorunlarını çözmeye, bütün ekibimle beraber kamuda, Büyükşehirde, ilçe belediyeleriyle beraber inşallah devam edeceğiz."

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