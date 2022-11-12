Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Şimşek Alüminyum fabrikasında termik fırında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelene patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesinde bulunun Organize Sanayi Sitesi Şimşek Alimünyum'da termik fırında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre doğal gazla çalışan termik fırını aniden doğalgaz sıkışması sonucu patladı. Patlamanın olduğu yerin yakınında duran 4 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Öte yandan olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.