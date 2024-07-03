Diyarbakır'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 800 kilo esrar türevi ve 3 bin 276 kök kenevir ele geçirildi | Video
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ndeki dron destekli operasyonda, 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonda dron ile tespit edilen 20 farklı alanda 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi bulundu. Kenevirler polis ekiplerince numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.
Söz konusu operasyonun şüphelilerine yönelik tahkikat devam ediyor.
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