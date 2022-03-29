Doktor olmadan 'diş beyazlatma' standı açtı, video çeken hekim adayına saldırdı

İstanbul, Bahçelievler'de bir AVM'de doktor olmayan kişiler tarafından diş bakımı standı açıldığı ve standda yer alan koltukta diş beyazlatma, diş temizliği gibi işlemler yapıldığı görüldü. Uygulamaya tepki gösteren bir diş hekimi adayı ise, çalışanların saldırısıyla karşılaştı ve video çektiği için telefonuna el konuldu. 3 ay sonra diş hekimliği fakültesinden mezun olacak olan Zeynep isimli Twitter kullanıcısı, Bahçelievler'de bir AVM'de verilen skandal hizmetin videosunu paylaştı.