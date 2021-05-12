Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs balığı üretmeye başladı | Video
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Antalya’da uzun yıllar serada sebze üretimi yapan Ali Kaçak, yetiştirip sattığı domateslerden yeterli kazancı sağlayamayınca 5 dönüm içerisinde bulunan sebze serasını 150 havuzlu süs balığı serasına çevirdi. Türkiye içi siparişlere zor yetiştiğini belirten süs balığı üreticisi Ali Kaçak, “Domates yeri geliyor çöpe dökülüyor, balık çöpe dökülmez. Domatesi bırakıp, balık serası yaptığım için pişman değilim, daha mutluyum” dedi.