Donmak üzere olan bisikletçi son anda kurtarıldı | Video

Kars’ta çıktığı bisiklet turunda tipiye yakalanan bisikletçi, donmak üzereyken son anda İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Bisikletçinin hayatını yol kenarında bıraktığı ‘bisiklet’ kurtardı.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor-Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi.

Bölgede etkili olan tipi dolayısıyla yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yok kenarında bulunan bisikleti fark etti. Araçtan inen ekipler, "kimse var mı?"diye seslenerek donmak üzere olan Töremen'i buldu. Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Töremen, önce bisikletini araca yüklenmesine yardım etti. Ardından da İl Özel İdaresi ekiplerinin aracına bindirildi.

Ekiplerin dikkatiyle ve yol kenarına bırakılan bisiklet fark edilmeseydi. Töremen, donma tehlikesiyle baş başa kalacaktı. Töremen, araçla Digor'a götürüldü. Töremen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.