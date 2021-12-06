Video Yaşam Drift yapıp paylaşım yaptı: ‘Gündem olmasak bari’ dedi ama cezadan kurtulamadı | Video
Drift yapıp paylaşım yaptı: ‘Gündem olmasak bari’ dedi ama cezadan kurtulamadı | Video

Drift yapıp paylaşım yaptı: ‘Gündem olmasak bari’ dedi ama cezadan kurtulamadı | Video

06.12.2021 | 12:04

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Konya’da drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve ‘gündem olmasak bari’ diyerek alaycı ifadeler kullanan sürücü M.Ş.’ye 6 bin 700 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne düşen bir ihbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Şafak Caddesi kavşağında bir sürücünün drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine inceleme başlattı.

Paylaşımında 'gündem olmasak bari' diyerek alaycı ifadeler kullanan araç sürücüsü M.Ş. kısa süre içerisinde tespit edildi. M.Ş.'ye drift yaptığı gerekçesiyle 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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