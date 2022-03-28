Video Yaşam Düğün konvoyunda makas atıp trafikte terör estirdiler | Video
Düğün konvoyunda makas atıp trafikte terör estirdiler | Video

Düğün konvoyunda makas atıp trafikte terör estirdiler | Video

28.03.2022 | 11:22

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Ümraniye'de, düğün konvoyundakiler, akan trafikte tehlikeye aldırmadan birbirilerine makas atarak ilerledi. Sürücülerin trafikte terör estirdikleri anlar arkalarındaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Şile Yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki sürücüler, akan trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, birbirlerine makas attı.

Konvoydaki sürücülerin trafikte terör estirdikleri anları arkalarındaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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