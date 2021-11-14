Düğünde magandanın havaya açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Çorum’un Bayat ilçesinde düğün töreninde havaya ateş açan bir şahsın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde düzenlenen bir düğün töreninde, ismi kimliği öğrenilemeyen bir davetli, silahını çıkararak havaya ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar, Murat Şahin(37) ve Emin Alparslan(44) isimli vatandaşlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yapılan Murat Şahin, kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Emin Alparslan ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, iki kişinin ölümüne sebep olan ve olayın ardından kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.