Düğüne giderken feci kazada can veren çift son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.06.2023 | 15:20 Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde düğüne giderken meydana gelen trafik kazasında yanan otomobilde can veren Zafer Oktay ve eşi Elif Oktay, son yolculuklarına uğurlandı. Çiftin kızlarına bir ay sonra yapmayı planladıkları nişan için hazırlık yaptığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğünü için Merzifon'dan Gümüşhacıköy'e doğru yola çıkan Zafer Oktay'ın (45) kullandığı otomobil, Karacaören köyü kavşağı mevkiinde arızalandı. Arkadan gelen Sami Erboğa yönetimindeki otomobil arızalanan otomobile çarptı. Çarpışma sonrası yangın meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yanındaki eşi Elif Oktay (43) ve engelli annesi Sultan Oktay (90) yanarak olay yerinde can verdi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Ela ve Açelya adlı iki çocukları bulunan Oktay çiftçi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Feci kaza öncesi Zafer Oktay'ın kendisini telefonla aradığını belirten damadı Taner Suvak, "Köyden inip yanlarına gittik. Beş dakikanın içinde olanlar oldu. Emniyet şeridinde duran arabaya başka araç vurunca kaza oldu" dedi. Çiftin kızları Açelya ile nişan hazırlığı yaptıklarını anlatan Suvak, "Bir ay sonra nişanımız vardı. Bir yakınımızın düğününe gidiyorlardı. Ama maalesef bu acı olay yaşandı" diye konuştu. Çiftin komşuları Hikmet Çalışkan ise "Komşum Zafer arabayı emanet almış. Her zaman benden alırdı. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu. Cenaze namazına AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da katıldı.Kazada can veren Sultan Oktay da ikindi namazının ardından Hamamözü ilçesine bağlı Omarca köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.