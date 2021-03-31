Video Yaşam Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesi'nde sergilenecek | Video

Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesi'nde sergilenecek | Video

Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesi'nde sergilenecek | Video
31.03.2021 | 11:32

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Yamula Barajı çevresinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, dünyada tek parça halinde ilk olan 7,5 milyon yıllık Choerolophodon Pentelici türüne ait fosil bulundu. Bulunan fosiller ise Türkiye’de ilk olacak Paleantoloji Müzesinde sergilenmek için Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi’nde restore ediliyor.

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Kayseri'de çalışmalara ilk başladıklarında bu kadar çok örnekle karşılaşacaklarını beklemediklerini söyleyen Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Oğuzhan Köylüoğlu, "Kayseri'de bulunan çalışmalarımız 3 yıldır devam etmektedir. 2018 yılında danışmanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Okşan Başoğlu yapmaktadır. İlk olarak 2018'de başladığımız kazı aslında yüzey araştırmaları ile beraber, kurtarma kazısı niteliği de taşıyordu. Ancak belediyenin destekleri ile beraber kazı 2018 yılından günümüze kadar devam etti. Çıkan fosiller Yamula Barajı çevresinde çıkmıştır. Belirli bir noktadan değil, yayılım halinde olarak barajın çevresinden çıkmıştır. Fakat farklı türler ve cinsler, farklı bölgelerde lokal halde bulunmaktadır. Örneğin bir bölgede fil türleri yaşarken, bir diğer bölgede boynuzlugiller dediğimiz bovid türleri yaşamaktadır. Bunun haricinde zürafa, gergedan gibi türlerimizde vardır" dedi.

Köylüoğlu, dünyada tek parça halinde bulunan tek fosilin Choerolophodon Pentelici türüne ait olduğunu ve döneminde Anadolu'da yaşayan bir tür olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu zamana kadar çıkan fosil sayımız, 400'ün üzerindedir. Barsamada da yaptığımız kazı çalışmalarımız var. 404 fosil Yamula Barajı çevresinde çıkmışken, bunun devamı niteliği taşıyan 100'ü aşkın fosil ise Barsamada çıkmıştır. Spesifik bir örnek olan Choerolophodon Pentelici, bu fil miyosen dönemde yaşamıştır. Aslında bütün türlerin kökeni miyosen kökenlidir. Yani 22 milyon yıl ile 5 milyon yıl arasında yaşamıştır. Bunların yaşadığı coğrafya ise günümüz savana Afrika'sıdır. Yeşilliğin olduğu ve suyun bol olduğu alanlarda yaşamışlardır. Bu tür Avrasya'ya daha çok Anadolu üzerinde rastlanılan bir türdür. Choerolophodon Türkiye'de en bulunan fil türü diyebiliriz."

Yapılacak çalışmalarla daha çok tür bulacaklarını düşündüklerini söyleyen Oğuzhan Köylüoğlu, "2018 yılında yüzey araştırmasına ilk geldiğimizde, yüzey araştırmalarında bulunan parçalardan bu kadar fazla örnek bulabileceğimizi tahmin etmiyorduk. Zaman geçtikçe ve çalışmalarımızın hızı ile beraber büyük cinsler, büyük türler tanıdık. Megafauna alanında ilk çalışmalardan birini imza attık diyebiliriz. Her sene geçtikçe ardı ardına daha büyük ve daha çok fosil bulduk. En son kazı çalışmamızda Deinotherium dediğimiz fil türüne rastladık. Bu tür dünya üzerinde yaşamış en büyük fillerden bir tanesi. Omuz yüksekliği 4 metre yüksekliğindedir. Deinotherium'un sadece dişini bulduğumuz halde daha büyük fosillerine de rastlayacağımızı umuyoruz. Çalışmalarımızda daha büyük ve daha çok fosillere erişeceğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar çıkardığımız fosilleri temizlik aşamasından geçiriyoruz ve restore ederek sunuma hazır hale getiriyoruz. Kayserimize Paleantoloji Müzesi açılacak. Bu müzede bu fosillerimiz sergilenecek. Türkiye'de ki ilk paleontoloji müzesi olacak. Fakat şimdi görmek isteyen insanlarımız, Kayseri Bilim Merkezindeki 10-15 arası fosilleri görebilirler. Onları biz hazır hale getirip sunduk. Bundan sonra da daha büyük çalışmalar yapmak istiyoruz. Biz danışmanımız Okşan Başoğlu ve çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

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