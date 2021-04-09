Dünyanın en yüksek peribacasına Başkan Erdoğan posteri asıldı | Video
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104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından Uçhisar Belediyesi tarafından dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar kalesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posteri asıldı.
104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından 104 emekli askere Uçhisar Kalesine asılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı ile cevap verildi. Uçhisar Belediyesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Uçhisar Kalesinde asılan pankartına Başkan Erdoğan'ın sesinden " Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor" sözleri ile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.