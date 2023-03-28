Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 28.03.2023 | 09:54 Şanlıurfa’da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele' çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan iki araçtan bir tanesinde toplamda 8 adet ince lastiğe sarılı vaziyette 32 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.