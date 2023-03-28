Video Yaşam Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

28.03.2023 | 09:54

Şanlıurfa’da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele' çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan iki araçtan bir tanesinde toplamda 8 adet ince lastiğe sarılı vaziyette 32 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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