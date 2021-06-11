Edirne Saros Körfezi'nde yakalanan dev kılıç balığı kamerada

Çanakkale'de, Saros Körfezi'ndeki Gökçeada açıklarında avlanan ve Edirne?nin Keşan ilçesinde bir balık restoranı tarafından satın alınarak bahçesinde sergilenen yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, görenlerin ilgi odağı oldu.

Gökçeada açıklarında balıkçılar tarafından avlanan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Keşan'daki bir balık restoranına satıldı. Restoran işletmecisi, kılıç balığını bahçeye koyarak sergiledi. Dev kılıç balığını görenler şaşkınlık yaşarken, bazıları balıkla hatıra fotoğrafı çekildi.

Restoranın şef aşçısı Şükrü Kuyumcu, dev kılıç balığının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kılıç balığımız Gökçeada?dan geldi. Oldukça lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız Saros?dan geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şuan çeşit bol. İnşallah böyle de devam eder" dedi.