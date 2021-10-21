Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü maskeyi yüzüne değil plakasına taktı | Video

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Antalya’da annesinin kendisine aldığı motosikleti görür görmez plakasını maskeyle kapatarak sürüş keyfi yapmak isteyen 16 yaşındaki ehliyetsiz gencin hevesi kursağında kaldı. Şehir turu atarken trafik polisi tarafından durdurulan gence, ehliyetsiz araç kullanmak, plakayı kapatmak ve gizlemek, ruhsat sahibi annesine de ehliyetsiz araç kullandırmak suçlarından toplam 5 bin 947 lira ceza kesildi.
Antalya'da yaşayan R. S. K. (16) isimli genç, annesinin sabah saatlerinde kendisine aldığı motosikletle sürüş keyfi yapmak istedi. R. S. K., motosikletin plakasını maskeyle kapatıp, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde sürmeye başladı. Plakada maske gören diğer sürücüler neye uğradığını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni motosikletiyle sürüşüne devam eden genci, Serik Caddesine geldiği sırada ise devriye görevi yapan Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Şahin timleri fark etti. Motosikleti durduran ekipler, ehliyetsiz araç kullanmak, plakanın okunmasını kapatmak ve gizlemek, ruhsat sahibi annesine de ehliyetsiz araç kullandırmak suçlarından toplam 5 bin 947 lira ceza kesildi.
Motosiklet ise çekiciyle polis otoparkına çekildi.