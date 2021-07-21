Video Yaşam Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video

Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video

Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video
21.07.2021 | 13:20

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Küçükçekmece’de, yemek almaya giden eczane çalışanı kadın, ekmeği düşürdüğü bahanesiyle tanımadığı kadının şişeli saldırısına uğradı. Saldırgan kadının şişeyle saldırdığı ve kadının başörtüsünü çıkardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, eczanede çalışan Rabia Yılmaz isimli kadın, öğle yemeğini alıp iş yerine dönmeye çalıştığı sırada, lavaş ekmeği düşürdü. Kuaföre gelen Gözde B., isimli kadın ekmek düşmesi bahanesiyle Yılmaz'a hakaret ederek, saldırmaya başladı. Yolda giden bir vatandaş ekmeği alıp tepsinin üzerine bıraktığı sırada Gözde B., ekmeği alıp Yılmaz'ın yüzüne fırlattı.

Neye uğradığını şaşıran Rabia Yılmaz, ekmeği alacağını söyledi. Ancak kadın Yılmaz'a hakaret ve küfür etmeye devam ederek saldırdı. Yılmaz'ı darp eden Gözde B, onun başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle kadın uzaklaştırılırken, Yılmaz iş yerine giderek ağlamaya başladı. Darp raporu alan Rabia Yılmaz, karakola giderek şikayetçi oldu.

"BİRDEN KÜFÜR EDİP, SALDIRMAYA BAŞLADI"
Hiç tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyleyen eczane çalışanı Rabia Yılmaz, "Şöyle söyleyeyim hiç tanımadığım biri tarafından birden darp edilmeye başlandım. Ekmek bahanesiyle, ekmek yere düştü diye ki ekmeği biri aldı. Kadın bana hakaret ettiğinde ekmeği zaten arayacaktım. Kadın birden ağzıma almayacağım küfürlerle bana saldırmaya başladı. Birden üstüme yürüdü, hatta ekmeği falan da yüzüme fırlattı. Ekmek davası değil bu, tamamen bahane" diye konuştu.

"BİRDEN HAKARET EDİP, SALDIRMAYA BAŞLADI"
Saldırı anının anlatan Yılmaz, "Eczanede çalışıyorum, yemeği almaya gitmiştim. Tepsinin üstünde lavaşlar vardı, birden uçmaya başladı. Kadın oradan saydırmaya başladı, bana. Daha sonra karşıma geldi, ne oldu ne bitti anlamadım. Elindeki şişeyle gözümün altına vurmaya, başımı açmaya başladı. Olayın şokuyla kadına hiçbir şey diyemedim, tepkisiz kaldım. Başıma vurmaya çalıştı, kolumu falan tuttu. O sırada esnaf şaşırtıcı bir şekilde yardıma koşmadı. Eczaneden kalfam gelince, ona da tehditler etmeye başladı. 'Ben dövmeci İbrahim'in karısıyım sizi evinizden de aldırırım' dedi. Neden dövüyorsun dediğimde de, 'sana ne döverim' cevabını aldık. Hiçbir şekilde tanımıyorum, daha önce hayatımda görmedim. Durduk yere saldırdı, şikayette bulundum, darp raporumu aldım. Eşi özür diledikten sonra anneme de küfürler saydırmış" diye anlattı.

"OLAYIN ŞOKUNU HALA ATLAMADIM"
Her türlü küfür ve hakareti duyduğunu anlatan Yılmaz, "Ekmek bahane, eğer davası ekmekse, ekmeği alıp fırlatmaya nasıl vicdanı el veriyor. Üç gün geçti olayın üstünden, üç gündür kendime gelemedim. Bugün kendime gelebildim, ne yemek yiyebildim, ne uyuyabildim. Hem psikolojik şiddet hem de fiziki şiddeti gördüm. Dün serum yedim öyle kendime geldim. Hala olayın şokunu yaşıyorum. Hala görüntüleri izlediğimde ağlıyorum. Olayı duyduğumda kötü oluyorum, ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

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