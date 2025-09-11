Video Yaşam Ekmek teknesi yanan tır sürücüsü gözyaşına boğuldu | Video
Ekmek teknesi yanan tır sürücüsü gözyaşına boğuldu | Video

11.09.2025 | 09:40

Hatay’da seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü göz yaşlarına boğuldu.

Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi. Tırın alevlere teslim olduğu esnada sürücüsüyse göz yaşlarına boğuldu. Zor anlar yaşayan A.K. isimli sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
