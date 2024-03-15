Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı | Video
Elazığ merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'üne ise adli kontrol kararı verildi.
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