Elazığ’da kedi ile farenin oyunu kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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200 Euro ile sigarasını yaktı! O görüntülere tepki yağdı | Video 04.08.2022 | 16:42
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Son Dakika: Dövüp karakola götürmüştü... Babası değil sevgilisiymiş! | Video 04.08.2022 | 16:00
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Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı! 1 turist öldü | Video 04.08.2022 | 15:30
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Mersin'de bir araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 04.08.2022 | 15:45
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Şampuan kutusundan 88 gram esrar çıktı! | Video 04.08.2022 | 14:38
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Yılın ilk 7 ayında 327 bin 859 kişi Kapadokya’yı kuş bakışı izledi | Video 04.08.2022 | 14:15
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Camları açık olan evlere girip telefonları çalan hırsız tutuklandı | Video 04.08.2022 | 14:07
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Cadde ortasında kadının boğazını sıktı, darp etti | Video 04.08.2022 | 14:07
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek uçtu | Video 04.08.2022 | 14:04
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Pendik’te 2 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 04.08.2022 | 12:44
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Bursa'da otomobil viraja hızlı girince köprü duvarına böyle çarptı | Video 04.08.2022 | 12:05
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Kırmızı ışıkta durmayan bisikletliye otomobilin çarpması kamerada | Video 04.08.2022 | 12:25
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Korsan otoparkçı baba yakalandı, yerine oğlu geçti | Video 04.08.2022 | 11:56
Elazığ’da bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansıdı. O anlar, ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimini akla getirdi.