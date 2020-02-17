Video Yaşam Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti | Video

Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti | Video

Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti | Video
17.02.2020 | 18:23

Muğla’nın Ortaca İlçesinde iki kişilik elektrikli bisiklete anne, baba ve 4 çocuğun binmesi görenleri hayrete düşürdü.

Muğla - Fethiye Karayolu Yerbelen Mevkisinde bir babanın eşini ve 4 çocuğunu alarak elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuk yapması görenleri şaşırttı. Baba elektrikli bisikleti kullanırken iki çocuğunu hemen ön tarafına oturtmuş. Çocuklardan biri ise annenin kucağında en küçük sarsıntıda düşme tehlikesi altında yolculuk yapıyor. Diğer çocuğun da elektrikli bisikletin en arkasında güçlükle oturduğu görülüyor. Sürücünün bu halde çocuklarının ve eşinin canını hiçe sayarak trafikte seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.

Görüntülerde, elektrikli bisiklet üzerinde ön tarafta iki çocuğun, arkada kadını kucağında küçük bir çocuk ile en arkada bir ise bir kız çocuğu ile ilerleyen baba, tehlikeye aldırış etmeden seyir etmesi görünüyor.

Görüntüler, trafikte seyreden diğer sürücüler tarafında cep telefonu ile kaydedilirken, görenleri hayretler içinde bıraktı.

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