Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar | Video

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Isparta Eğirdir Gölü’nde av yasağına rağmen katliam yapan kaçak avcılar yakalanacaklarını anlayınca elektroşok ile yakaladıkları 200 kilogram sazan balığını bırakıp kaçtı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Üreme döneminde yer alan balıkların katliamlarına sebebiyet veren bu kaçak avcılık girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.