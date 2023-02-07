En acı bekleyiş: Kızlarının yanına gitmişti, eşi enkaz altında kaldı | Video
Adana’da depremde yıkılan bölgelerde, enkaz altında kalan kişilerin yakınları gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdürüyor. Kocası deprem altında kalan bir kadın,” Ben İstanbul’da kızımın yanındaydı, sonra eşimde gelecekti olmadı” dedi.
Dünden beri acı bir şekilde eşi Halil Akpınar'ın kurtarılmasını bekleyen Semra Akpınar," Eşim içeride, onu bekliyorum. Demir yok, bu cinayet. Bu başka bir şey değil, cinayet işlendi. İçimde hiç umut yok, hiç yok. Ben İstanbul'da kızımın yanındaydım, normalde bende burada yaşıyorum. Geçen hafta Salı günü gitmiştim, sonra eşimde gelecekti olmadı" dedi.
Bir başka vatandaş ise, "Dayımı, yengemi ve kuzenimi bekliyorum. En son Pazar günü saat 10.00'da konuşmuştum sonra haber alamadık. Artık ölüsünü de razısıyız" şeklinde konuştu.
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