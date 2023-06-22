Erenköy’de 4 milyon TL değerinde 14 ton kaçak eşya ele geçirildi | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Erenköy Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda, Hollanda’dan Türkiye’ye gelen bir tırda 14 ton ağırlığında, 4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler Erenköy’de sergilendi.
BEYAN EDİLEN EŞYALARIN ARASINA KAÇAK EŞYALAR KONULMUŞ
Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir tırda, taşınmasına izin verilen eşyaların haricinde kasasına gizli şekilde konulmuş kaçak malzemeler olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, 46 adet fotoğraf makinası lensi, 21 adet fotoğraf makinesi, 11 adet fotoğraf makinesi şarj aleti, 1 adet fotoğraf makinası flaşı, 110 adet köstekli saat, 65 adet kol saati, 60 adet masa saati, 9 adet dürbün, 3 kilo bijuteri malzemesi, bin 612 adet plak, 28 adet olimpik hatıra parası, 84 adet porselen oyuncak bebek, 105 kilo cam mutfak eşyası ve bin 355 kilo porselen mutfak eşyası gibi kaçak malzemeler ele geçirildi.
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