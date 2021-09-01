'Ermenistan Ordusu'nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!
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Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı.