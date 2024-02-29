Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik (TCK - 241) suçunun işlenmesinin önlenmesi, faillerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mali Suçlara Yönelik Erzincan'da 3 ve Gümüşhane ilinde 1 olmak üzere toplam 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda A.A., B.Y., G.Y. ve G.S. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde; Başka kişilerin adına düzenlenmiş olan 3 adet tapu belgesi, 1 adet kadastro tescil bildirim beyannamesi, 2 adet senet, 1 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet noter makbuzu, 1 adet bankası hesap kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 38 adet 12 calibre fişek ele geçirildi.