Video Yaşam Erzincan ve çevresinde Nisan ayında kar sürprizi kamerada
Erzincan ve çevresinde Nisan ayında kar sürprizi kamerada

Erzincan ve çevresinde Nisan ayında kar sürprizi kamerada

08.04.2023 | 09:28

Nisan ayında Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı kamerada.

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