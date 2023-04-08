Erzincan ve çevresinde Nisan ayında kar sürprizi kamerada
Nisan ayında Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı kamerada.
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