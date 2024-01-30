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Erzincan’da belgeselleri aratmayan görüntüler | Video

Erzincan’da belgeselleri aratmayan görüntüler | Video

30.01.2024 | 09:44

Yaban hayatında zengin bir coğrafyaya sahip Erzincan’da sis bulutlarının arkasındaki yüksek kayalıkları mesken tutan dağ keçilerinin görüntüsü mest etti. Belgeselleri aratmayan görüntüler Erzincan’da kaydedildi.

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Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, sis bulutlarının ardındaki yüksek kesimlerin sarp kayalıklarında beslenirken Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen ve ekibi tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçilerinin Erzincan'da çekilen görüntülere izleyenleri adeta mest etti. Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da nehir kenarına inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da Erzincan'ın doğasıyla, tabiatıyla ve yaban hayatı zenginliğiyle Türkiye'nin çok nadir şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Erzincan, kendine özgü coğrafi şartları olan şehirlerden birisi. Kuzeyinde Keşiş Dağları, güneyimizde Munzur Dağlarımız var. Refahiye Ormanları, Ekşisu Sazlığı, Fırat Nehrimiz, meralarımız var. Böylesine doğayla bütünleşmiş bir şehirde 2 bin metre yükseklikte yaşayan keklikler, dağ keçileri, ayı, kurt ve benzeri birçok yaban hayvanı var. Biz Erzincan'da doğal tabiatı korumak için bütün çaba ve gayreti gösteriyoruz. Kızıl geyik ve karaca türünü de burada artırmayı düşünüyoruz. Erzincan'da Refahiye Ormanlarında yaşıyor bunlar. Ekşisu Sazlığı kuş türlerinin olduğu muhteşem bir alan. Şimdi Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle görüşüyoruz orasını tekrar koruma altına almak için çabamız var. Bunun yanında ilimizde bulunan vaşak, porsuk, kurt, ayı gibi yaban hayvanları var. Tarım Orman Bakanlığınca bunlar koruma altına alınmış. Geçen hafta buradaki resmi olan avcılık derneği temsilcileriyle bir araya geldik. Erzincan'ın bu doğal güzelliğini, tabiatını, yaban hayatını nasıl koruyabiliriz, nasıl daha ileriye taşıyabiliriz manasında görüş alış verişinde bulunduk. Arkadaşlarımız çalışıyor bu popülasyonu nasıl daha fazlalaştırabiliriz diye. Bizim dağlarımızda ne kadar yaban hayvanları özgür dolaşıp, kuşlarımız özgür uçarsa emin olun bu topraklar o kadar güzel, o kadar bereketli olur. Bunun gayreti içerisindeyiz. Erzincan insanı da tabiata, doğaya karşı altını çizerek söyleyeyim oldukça duyarlı. Yaptığımız çalışmalarla inşallah Mart ayında yeni güzel bir başlangıç daha yapacağız" dedi.

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