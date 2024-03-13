Erzincan’da nitelikli yağma suçundan 4 kişi tutuklandı | Video 13.03.2024 | 10:05 Erzincan'da 3 farklı adreste 24 polis ve 3 özel harekât unsurunun katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nitelikli Yağma - 6136 SKM suçlarından yürütülmekte olan planlı/projeli dosya kapsamında il merkezinde 3 farklı adreste 24 polis ve 3 özel harekât unsurunun katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılarak S.K. (37), S.K. (36), S.K. (27) ve S.K. (22) isimli 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız silah ve şarjör, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve kartuş, 1 adet "sallama" tabir edilen bıçak, 1 adet "kasatura" tabir edilen bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi.4 şüpheli çıkarıldıkları Erzincan Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.