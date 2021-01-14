Erzincan'daki fırtında, bir gencin köpeği ile ölümden kaçışı kameralara yansıdı | Video

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan fırtınada onlarca ev ve işyerinin çatısı uçtu. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Fırtınanın etkili olduğu dakikalarda ekmek almak için fırına giden Tolga Özyürek (23) belediye binasının uçan çatısı altında köpeği ile birlikte kalmaktan son anda kurtuldu. Özyürek ve köpeğinin ölümden kaçışı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.