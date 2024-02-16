Erzincan’daki maden ocağında toprak kayması olayında 4’üncü gün | Video
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girildi.
Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.
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