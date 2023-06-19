Erzurum’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD'ın verilerine göre saat 14.43 'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem 12,52 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremler Erzurum merkezde de hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. Bu arada bu gün yine Aşkale'de saat 14:13'de 2,0 ve 14.20'de 3,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.